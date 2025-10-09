ADP confirmó que se suma al paro nacional docente el próximo 14 de octubre

A través de FMAries el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, confirmó la adhesión del gremio al paro nacional que se realizará el próximo 14 de octubre en rechazo al recorte del presupuesto educativo que anunció el gobierno nacional.

En este sentido calificó al presidente Javier Milei como "una persona siniestra y perversa", ya que que "anunciar un nuevo recorte al presupuesto educativo justo el Día del Maestro no es casualidad, sino una provocación consciente”.

Es que, según explicó Mazzone, el Presupuesto 2026 prevé una reducción de 120 mil millones de pesos en los fondos destinados a educación, medida que describió como “una cachetada al sistema público”.

El dirigente reclamó además la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.

“La provincia de Salta se hizo cargo de fondos que no le correspondían, pero la Nación dejó de cumplir con todas las provincias. No se trata de un conflicto local, es un ataque al sistema educativo federal”.

Mazzone alertó sobre el proyecto de reforma del régimen jubilatorio docente, al advertir que el Gobierno pretende incluir a los docentes dentro de los regímenes especiales de privilegio.