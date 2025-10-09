Ordenaron secuestrar el celular de José Luis Espert

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó este jueves un allanamiento en el domicilio del exprimer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, investigado por presunto lavado de dinero, tras confirmar que recibió un pago de US$200.000, enviado por el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y próximo a ser extraditado a Estados Unidos.

En simultáneo, se llevó a cabo otro allanamiento en su despacho en el anexo de la Cámara de Diputados, donde el miércoles pidió licencia hasta que se cumpla su mandato el próximo mes de diciembre.



En medio de estos operativos, el abogado de Espert, Alejandro Freeland denunció ante la prensa que no pudo ingresar como letrado a visualizar el procedimiento judicial que están realizando en el interior del domicilio del exprimer candidato a diputado por la LLA.



"Mi instrucción fue facilitar todo el procedimiento. José Luis Espert me está esperando dentro de la casa, pero por orden del juez, no está autorizado mi ingreso", explicó Freeland ante los medios. Antes esto, planteó que el procedimiento es muy raro: "Si un juez no te dej