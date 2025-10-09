Otra vez corridas: Milei se tuvo que retirar de las actividades en Mendoza

El presidente Javier Milei comenzó su recorrida por el centro mendocino pasadas las 18.15 a bordo de una camioneta y arengando a la militancia con un megáfono, pero la jornada no tuvo su final esperando porque tuvo que huir de la zona.

La seguridad del mandatario decidió terminar el recorrido, ante posibles agresiones tras pasar por el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza. Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y por el ministro de Defensa, Luis Petri.

Efectivos de Gendarmería Nacional y Policía de la provincia se hicieron presentes en las inmediaciones del hotel Sheraton, donde se encuentra el presidente. La Peatonal y San Martín es la esquina donde se encuentran tanto manifestantes en contra de Javier Milei, como también quienes lo acompañarán en su caminata.

Se dispuso una zona vallada en las inmediaciones al Sheraton, a metros de Peatonal y San Martín. En minutos Javier Milei saldrá a recorrer el microcentro de Mendoza junto a Luis Petri y Alfredo Cornejo.