A partir del lunes 13 y hasta el viernes 17 de octubre, el servicio del Móvil Odontológico de la Municipalidad de Salta brindará atención gratuita en la playa de estacionamiento del Micro Estadio Delmi, en la ciudad de Salta. Las prestaciones se ofrecerán de 8 a 13 horas y están destinadas a pacientes desde los 4 años, sin obra social.

Para acceder al servicio es necesario solicitar turno al 387 487-2925, presentar DNI, certificación negativa del ANSES y concurrir con la boca higienizada. El equipamiento móvil cubrirá diagnóstico, tratamientos preventivos, inactivación de caries, extracciones y urgencias.

El director del Móvil Odontológico, Pablo Medina, indicó que esta nueva parada se suma a las ya realizadas en barrios como 20 de Junio y Castañares, reafirmando la política municipal de descentralización de servicios básicos hacia los barrios más necesitados.