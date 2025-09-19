El abogado de los Saavedra apunta contra la Justicia: "El caso se sostiene en conjeturas"

El próximo miércoles 24 de septiembre dará inicio en la justicia salteña una nueva instancia del juicio por el brutal femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

El proceso estará marcado por un contexto particular: tras el fallecimiento de Nicolás Javier “Chino” Saavedra, los acusados que llegarán al banquillo son sus hermanos, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, ambos imputados como presuntos coautores del crimen.

La posición de la defensa

InformateSalta dialogó con el Dr. Marcelo Arancibia, abogado defensor de los imputados, quien adelantó que presentará una batería de pruebas en la audiencia y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia.

Según el letrado, la detención de sus defendidos se precipitó luego del fallecimiento de “Chino” Saavedra, considerado inicialmente como “el más complicado” en la causa. Arancibia denunció que esa decisión careció de fundamentos probatorios y fue una medida arbitraria:

“Se dijo que el más comprometido era Javier, y que al morir él los otros quedaban como responsables. Eso es una mentira total y absoluta, que voy a demostrar en juicio. No se puede jugar con el valor más esencial de una persona, que es su libertad”, expresó.

El defensor insistió en que la fiscalía y la querella mantienen la acusación de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso con femicidio, delitos que contemplan la pena de prisión perpetua. “Si no había pruebas contra Javier, tampoco las hay contra sus hermanos. No se puede sostener un juicio sobre conjeturas ni sobre la presión social de resolver el caso”, cuestionó.

Además puso en duda pruebas fundamentales presentadas en el expediente: la identificación de un perro a través de una fotografía y la supuesta presencia de ADN de Nicolás Javier Saavedra en la escena del crimen.

Sobre la foto de uno de los acusados con un animal dijo “No es la perrita”

Uno de los puntos centrales que abordará la defensa es la controversia sobre un animal que habría servido como señuelo en el ataque a Salas. Según explicó Arancibia, la comparación técnica fue realizada por un profesional veterinario, y no por personal policial, lo que, a su entender, desarma el principal argumento de la acusación.

“Dije que no era la perrita y ahí está la comparación realizada por personal veterinario, no sargento. Ahí está la diferencia de esta con esta”, sostuvo el letrado.

Sobre el ADN cuestióno que hallazgo de material genético de Javier Saavedra en la escena del crimen. Para Arancibia. “Dije que él no estuvo en el lugar del hecho, no la conoció jamás. Así, ni él ni ninguno de sus hermanos conocieron a Jimena Salas. Y ahí están los miles de llamados. El ADN para mí ha sido mal tomado desde el primer día”, señaló.

El abogado subrayó además que la sangre de Javier habría aparecido en un frasco sin garantías suficientes sobre cómo se obtuvo la muestra: “Cuando hicieron el levantamiento de la primera muestra y cómo ha aparecido la sangre de Javier en un frasco, con el cual se hizo la comparación, yo lo desconozco. El ADN lo hace un ser humano, y ahí está el problema: cómo se tomó y cómo se resguardó esa prueba”.

Críticas al sistema judicial

Arancibia también reprochó lo que considera un “accionar fascista en tiempos democráticos”, asegurando que se privó de libertad a los tres hermanos durante años sin pruebas suficientes.

“La democracia tiembla cuando se actúa de esta manera. El derecho penal establece que las penas son personalísimas, cada uno debe responder por lo que hizo, no por lo que se sospecha de un familiar”, afirmó.

Asimismo, el abogado anticipó que buscará limpiar el nombre de Javier Saavedra, fallecido mientras esperaba el debate, y sostuvo que el escrito que dejó antes de morir también apuntaba contra la Justicia y el procedimiento llevado adelante en su contra.