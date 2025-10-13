Fin de semana de descontrol en Orán: Peleas y detenciones a la salida de boliches

Un lamentable episodio se vivió el fin de semana a la salida de un boliche bailable. En el lugar hubo gran descontrol donde varios jóvenes fueron demorados.

Según se observaba en las afuera del boliche, jovenes a bordo de motocicletas circulaban en contramano, excediendo la cantidad de ocupantes como así también la velocidad, en aparente estado de ebriedad.

También en la madrugada del domingo, se registraron nuevos incidentes en esta oportunidad en el local bailable “La Tropi”, donde se habrían producido peleas y disturbios que terminaron con varios detenidos, publicó Orán Conectado.