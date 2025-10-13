Supuesto abuso en la escuela Delfín Leguizamón: "No era de la gravedad de la que se había hablado"

A un par días del escándalo desatado en una escuela pública del Barrio Boulogne Sur Mer, Delfín Leguizamón, donde madres denunciaban un grave hecho de abuso de un menor sobre otros compañeros de grado, la Ministra de Educación, explicó que se dio intervención a la Asesoria de Menores e incapaces, que luego se retiró porque "no era de la gravedad que se había hablado inicialmente".

La Ministro informó además que: "Se hizo un trabajo con los chicos y la comunidiad educativa, hubo un tema de amenazas a la Directora y preferimos que sean otros los que quedan a cargo de la dirección y en este sentido se sigue lo que suele hacerse en este tipo de procedimientos".

Frenar el bullying, un trabajo de todos

Para la ministra de Educación, Cristina Fiore, el bullying tiene su origen en “el deterioro de la familia y la violencia que estamos viviendo como sociedad, que eclosionan en las escuelas y en los chicos”.

En ese sentido, explicó que desde su cartera “se trabaja mucho en la prevención, con programas de educación emocional y, en algunos casos, incorporando la mediación escolar”.

Resaltó que: "Hay episodios que se dieron entre alumnos pero se dieron fuera de la escuela pero esto no quita responsabilidad y aporte que podemos hacer. Es importante que trabajemos juntos, la familia, la institución y otros actores sociales. Es evidente que se le están trasmitiendo a los chicos valores que no son tales y no nos ayudan a avanzar como sociiedad".