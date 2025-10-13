En Salta, el dólar blue se desplomó $50 y cerró a $1.440

A dos semanas de las elecciones legislativas, el valor de la moneda estadounidense volvió a caer y tocó su valor nominal más bajo desde finales de septiembre.

El blue en Salta se ubicó en $1.405 para la compra y $1.440 para la venta, lo que representa una baja del 3,36% respecto del cierre previo.

Mientras que el oficial se ubicó en $1.344,43 para la compra y $1.396,22 para la venta, con una variación negativa del 4,66%.