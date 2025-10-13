Hamas entregó solo 4 de los 28 cuerpos que tenía y hay temor entre las familias

Hamas entregó finalmente este lunes, solamente cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que había prometido devolver como parte de un acuerdo de alto el fuego.

Según informarn, desde el grupo terrorista, serían los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez . Sin embargo aún deben pasar por un proceso de identificación para verificar la identidad. En el pasado Hamas ya ha entregado cuerpos cambiados.

A principio de año, en el mes de febrero, se envió un ataúd con la fotografía de Shiri Bibas, la argentina asesinada junto a sus pequeños hijos Kfri y Ariel, pero cuando los peritos hicieron su tarea encontraron el cadáver de otra mujer.

La decisión de Hamas de entregar solo cuatro de los 28 restos de rehenes asesinados que siguen en Gaza generó indignación y mucha angustia entre los familiares de quienes aún permanecen desaparecidos. El anuncio, que se produjo tras el regreso de 20 rehenes vivos y en medio de la expectativa generada por la visita de Donald Trump, fue recibido por las familias como una violación del pacto alcanzado.

Según se detalló, el acuerdo contemplaba la devolución de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos en poder de Hamas. Sin embargo, días antes, el grupo terrorista había insinuado dificultades para localizar todos los restos en el plazo establecido.