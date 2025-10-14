Poco acatamiento en Salta al paro docente convocado por CTERA

Este martes tiene lugar el paro docente nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), con la adhesión de gremios como la Asociación Docente Provincial (ADP) y ADIUNSA, a la medida de fuerza que se impulsó principalmente en reclamo de mejoras salariales y la urgente convocatoria a paritaria, además del rechazo al recorte del presupuesto educativo anunciado por el gobierno nacional.

En la ciudad de Salta, el relevamiento del acatamiento a esta jornada de protesta fue dispar entre los distintos establecimientos educativos. Si bien la adhesión gremial fue confirmada por entidades locales, la presencia de docentes y el normal dictado de clases variaron notablemente de una escuela a otra.

En algunos casos, la adhesión fue mínima, lo que permitió el desarrollo normal de la actividad educativa. Por ejemplo, en la Escuela Indalecio Gómez la adhesión fue baja, con el 100% del personal docente presente y el dictado de clases sin inconvenientes. De manera similar, en la Escuela Córdoba solo se ausentaron 3 docentes, reflejando un acatamiento de apenas el 8%.

Otros colegios registraron una leve incidencia. El Colegio 25 de Mayo reportó un 15% de acatamiento, donde de un staff de 20 maestros, solo tres se plegaron a la medida. En la Escuela San Martín, de un total de 36 docentes, cinco se sumaron al paro nacional.

Sin embargo, el impacto fue mucho mayor en la Escuela Bernardino Rivadavia, donde la adhesión se segmentó por niveles. En Nivel Inicial, el acatamiento fue del 100%, mientras que en el Nivel Primario alcanzó el 50%. A esto se sumó un 90% de adhesión del personal de maestranza, lo que, a pesar de las ausencias, permitió garantizar las clases únicamente para 1° y 7° grado.

Cabe destacar que, mientras gremios como ADP y ADIUNSA confirmaron su adhesión al paro nacional, la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPSA) aclaró que los colegios de gestión privada no acompañarían la medida de fuerza, operando con normalidad.