"Él no es un asesino": Gustavo García Viarengo fue absuelto y su abogado habló tras el fallo

El Tribunal de Juicio de Orán resolvió absolver a Gustavo García Viarengo, acusado por el homicidio de Nahir "Nuri" Viazzi Klimasauskas. La decisión se tomó con la disidencia del juez Aníbal Burgos.

García Viarengo había sido detenido en febrero de 2023, luego de que Nahir fuera hallada sin vida tras caer desde un cuarto piso en un edificio oranense. Durante la investigación, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, aunque siempre sostuvo su inocencia.

En diálogo con GoldFM107.1, el abogado defensor, Dr. Adrián Sureda Domínguez, confirmó el fallo y explicó que su cliente “recupera automáticamente su libertad, restando únicamente un trámite administrativo para efectivizarla”.

“Fue una injusticia desde el principio"

“Fue una injusticia desde el principio. Hemos pasado por muchas instancias y un gran desgaste para probar algo que se sabía desde el comienzo: Gustavo es inocente”, expresó.

Desde la cobertura en vivo afuera de los Tribunales de Orán, Domínguez agregó: “Le pedimos a Gustavo que salga con la frente en alto. Él no es un asesino, no mató a nadie, y esperamos que pueda reinsertarse rápidamente en la sociedad”.