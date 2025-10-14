La Scaloneta dio otro show en Miami y goleó a Puerto Rico

La Selección Argentina venció esta noche a Puerto Rico por 6 a 0 en el segundo y último amistoso disputado en Miami, en el encuentro disputado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense.

Los goles del combinado nacional los anotaron Alexis Mac Allister a los 14 y 34 minutos, Gonzalo Montiel, a los 24, Stevan Echeverría en contra, a los 64, y un doble del bahiense Lautaro Martínez, quien anotó a los 78 y 83.

A diferencia del triunfo ante Venezuela el pasado viernes, la albiceleste contó esta vez con Lionel Messi como titular, quien además disputó todo el encuentro.

¡LA SELECCIÓN ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 14', Mac Allister puso el 1-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/FLd7Vniozw — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

¡DOBLETE DE ARGENTINA!



A los 23' y tras una gran jugada colectiva, Montiel estampó el 2-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7lHNETRON8 — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Con Lionel Messi como titular y el debut de José Manuel López, delantero del Palmeiras, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el triunfo para aumentar la confianza de camino al Mundial 2026.

DOBLETE DE MAC ALLISTER Y GOLEA ARGENTINA



A los 36', Alexis estampó el 3-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/dNeHu19B7e — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025 PALIZA DE ARGENTINA



A los 64', Echevarria convirtió en su propio arco y ahora la Albiceleste gana 4-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7amTDPFGOX — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025





¡LLEGÓ EL QUINTO DE ARGENTINA!



A los 79', Lautaro Martínez puso el 5-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/RJCPibGvY2

— TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025