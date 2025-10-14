La Scaloneta dio otro show en Miami y goleó a Puerto Rico

Deportes14/10/2025
argentina

La Selección Argentina venció esta noche a Puerto Rico por 6 a 0 en el segundo y último amistoso disputado en Miami, en el encuentro disputado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense.

Los goles del combinado nacional los anotaron Alexis Mac Allister a los 14 y 34 minutos, Gonzalo Montiel, a los 24, Stevan Echeverría en contra, a los 64, y un doble del bahiense Lautaro Martínez, quien anotó a los 78 y 83.

A diferencia del triunfo ante Venezuela el pasado viernes, la albiceleste contó esta vez con Lionel Messi como titular, quien además disputó todo el encuentro.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día