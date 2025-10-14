La Scaloneta dio otro show en Miami y goleó a Puerto Rico

La Scaloneta dio otro show en Miami y goleó a Puerto RicoDeportes14/10/2025
La Selección Argentina venció esta noche a Puerto Rico por 6 a 0 en el segundo y último amistoso disputado en Miami, en el encuentro disputado en el Chase Stadium de la ciudad estadounidense.
Los goles del combinado nacional los anotaron Alexis Mac Allister a los 14 y 34 minutos, Gonzalo Montiel, a los 24, Stevan Echeverría en contra, a los 64, y un doble del bahiense Lautaro Martínez, quien anotó a los 78 y 83.
A diferencia del triunfo ante Venezuela el pasado viernes, la albiceleste contó esta vez con Lionel Messi como titular, quien además disputó todo el encuentro.
Con Lionel Messi como titular y el debut de José Manuel López, delantero del Palmeiras, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el triunfo para aumentar la confianza de camino al Mundial 2026.
