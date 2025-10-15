Conocé aquí los precios de los repelentes en Salta, ¿vos ya te stokeaste?

El calor ya se sitene y el termómetro va en ascenso en Salta y como cada año debemos empezar a protegernos de las picaduras de los mosquitos que trasmiten virus como el dengue, zika y chikungunya.

Atentos a esta situación que ya empezamos a transitar y por la que tenemos que estar en alerta, es que te acercamos precios de repelentes en Salta.

De los cuales también hacemos la salvedad que en algunas farmacias tienen descuentos pagando con algunos medios e incluso 2 por 1. Solo es cuestión de buscar y tener en cuenta los siguientes precios, publicó QPS.