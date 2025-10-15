Colectivo impactó contra un caballo en la Ruta 16, no hubo pasajeros heridos

Un colectivo de La Veloz del Norte que viajaba desde Salta capital hacia Joaquín V. González y El Quebrachal chocó contra un caballo en la Ruta Nacional 16, a la altura de El Tunal, departamento de Anta. El conductor logró mantener el control del micro y evitar un desastre mayor.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 horas del martes, cuando el animal cruzaba la calzada. El impacto destruyó el parabrisas del colectivo y provocó heridas leves al conductor, mientras que los pasajeros resultaron ilesos.

El caballo, según indicó El Tribuno, murió en el acto y, a pocos metros, se encontró otro equino sin vida, lo que sugiere que ambos vagaban juntos por la ruta.

Bomberos Voluntarios de El Galpón asistieron al conductor y colaboraron con la Policía de Salta para controlar el tránsito y despejar la zona. Los pasajeros quedaron temporalmente varados hasta que otro colectivo los trasladó a destino.

El accidente vuelve a poner en evidencia la presencia de animales sueltos en rutas del interior salteño, un problema recurrente que ha generado múltiples siniestros en los últimos años.