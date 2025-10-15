Colectivo impactó contra un caballo en la Ruta 16, no hubo pasajeros heridos

Accidente15/10/2025
bomberos voluntarios1

Un colectivo de La Veloz del Norte que viajaba desde Salta capital hacia Joaquín V. González y El Quebrachal chocó contra un caballo en la Ruta Nacional 16, a la altura de El Tunal, departamento de Anta. El conductor logró mantener el control del micro y evitar un desastre mayor.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 horas del martes, cuando el animal cruzaba la calzada. El impacto destruyó el parabrisas del colectivo y provocó heridas leves al conductor, mientras que los pasajeros resultaron ilesos.

El caballo, según indicó El Tribuno, murió en el acto y, a pocos metros, se encontró otro equino sin vida, lo que sugiere que ambos vagaban juntos por la ruta.

Bomberos Voluntarios de El Galpón asistieron al conductor y colaboraron con la Policía de Salta para controlar el tránsito y despejar la zona. Los pasajeros quedaron temporalmente varados hasta que otro colectivo los trasladó a destino.

El accidente vuelve a poner en evidencia la presencia de animales sueltos en rutas del interior salteño, un problema recurrente que ha generado múltiples siniestros en los últimos años.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día