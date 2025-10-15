Milei: "Mientras yo sea presidente, el apoyo de Estados Unidos lo tenemos"

A su vuelta a Buenos Aires tras ser recibido por el presidente norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca, Javier Milei volvió a aparecer en público a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre.

En el marco de una entrevista televisiva con Eduardo Feinmann para A24, el Presidente aclaró que "el swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas donde el Tesoro norteamericano tiene 20.000 millones de dólares para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos", y agregó que "solamente se va a constituir en deuda si nosotros lo ejecutamos".

Javier Milei se refirió al almuerzo junto a Donald Trump y habló de "ventajas comerciales" que podría ofrecer Estados Unidos en el marco de un potencial acuerdo comercial con Argentina.

Luego, el mandatario detalló que “ahora contamos con 20 mil millones de dólares adicionales para afrontar los compromisos de deuda”, según el anuncio realizado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. También anticipó que se dará a conocer un anuncio vinculado a “beneficios comerciales”. “Estados Unidos ha tomado una postura firme”, amplió, y aclaró que “no se trata de rescates financieros”.

En cuanto al destino de los fondos, explicó que “este dinero que ingresa será utilizado para el pago de la deuda”. Añadió que, en caso de que en enero el país no logre acceder a los mercados de capitales, “se activará el swap para efectuar los pagos”, en referencia a los vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares que se aproximan.

Milei criticó las interpretaciones de la reunión con Trump

El mandatario criticó que hubo “una interpretación intencionadamente errónea” de las declaraciones de Trump respecto al respaldo a la Argentina, condicionado por los resultados electorales. Señaló que el expresidente estadounidense “expresó un apoyo total y absoluto hacia mí. Mientras yo sea presidente, ese apoyo está asegurado”, y subrayó que dicho respaldo de Trump se mantiene “al menos hasta 2027”. En ese sentido, recordó que “el propio Trump lo aclaró” a través de una publicación en redes sociales, y añadió que el exmandatario estadounidense califica a la oposición argentina como “comunista”.

Por otro lado, el Presidente atribuyó el “descalabro económico” al accionar de la oposición, a la que responsabilizó por su “actitud destructiva”. “Comenzaron a presentar proyectos con un objetivo claramente destituyente. Nunca antes en la Argentina se había visto un nivel de agresividad y violencia institucional semejante por parte del Congreso... Son ellos quienes están cruzando los límites de la política”, denunció.

La relación Argentina-China

En otro tramo de la entrevista, Milei hizo referencia a las consultas de la prensa a el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, respecto a que Argentina abandone los negocios comerciales con China: "No nos exigían eso".

Asimismo, reforzó esta idea mencionando que "de hecho hoy Caputo y Bausili en la reunión con el Banco Mundial tenían reunión con China".

"Somos un aliado incondicional de Estados Unidos, es una cuestión de ordenamiento geopolítico. Trump vino a poner orden en un mundo desequilibrado. Ahora, ese mundo va a tener bloques. Hay un bloque que es el que está alineado con Estados Unidos, hay un bloque que va a estar alineado con China y otro bloque que va a estar alineado con Rusia. Es una cuestión geopolítica", subrayó el mandatario argentino ante la consulta sobre las condicionalidades que podría imponer EE.UU por el apoyo económico.

"Riesgo kuka"

El Presidente se refirió al denominado “riesgo kuka” y a la situación posterior al 26 de octubre. Explicó que cuando un país “tiene dirigentes con inclinaciones demagógicas”, se incrementa el “riesgo país”, lo que provoca a su vez un aumento en las tasas de interés. “Por eso hablamos del riesgo Kuka”, señaló.

Atribuyó al Congreso la responsabilidad del “ruido” político y económico actual, y sostuvo que “después de octubre, una vez finalizadas las elecciones, ese ruido desaparecerá cuando se vea la nueva composición del Congreso y podamos avanzar con las reformas que realmente importan”.

En esa línea, reconoció que pueden existir diferencias con otros sectores “no kirchneristas”, pero remarcó que “todos coincidimos en que se necesitan reformas tributaria y laboral”. Asimismo, adelantó que tras las elecciones “habrá algunos cambios en el Gabinete”, y precisó que “se harán las evaluaciones necesarias para definir cómo continuar”.

La situación económica

Consultado por Eduardo Feinmann sobre la “falta de dinero en la gente”, el mandatario respondió: “¿Quiere que lo emita? Va a tener menos”, y argumentó que esa medida solo provocaría una baja en el nivel de actividad, empeorando la situación. “No lo soluciono imprimiendo billetes. Así actuó el gobierno anterior y el desastre que dejó fue enorme”, afirmó.

Sostuvo además que “los principales beneficiados de todo esto fueron los trabajadores”, al advertir que “el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos” y que “afecta con mayor fuerza a los asalariados”. Explicó que “lo que se otorgaba en subsidios se perdía en inflación, y proporcionalmente era mucho más”, motivo por el cual “la pobreza se redujo”, destacando que “12 millones de personas salieron de esa situación” y que “los indicadores muestran una mejora”.

Finalmente, aseguró que “la inflación continúa en una tendencia descendente” y enfatizó que la mejora en la situación de los trabajadores “depende del crecimiento económico”.

Las acusaciones contra Espert

El Presidente rechazó las acusaciones que vinculaban a José Luis Espert con el narcotráfico y atribuyó al kirchnerismo la “campaña sucia” dirigida contra quien fuera su principal candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

“No considero que Espert tenga relación alguna con el narcotráfico; fue víctima de una campaña sucia”, afirmó. Además, sostuvo que dicha maniobra “sirvió para desviar la atención de los temas verdaderamente importantes durante la campaña”. Añadió que “Espert decidió dar un paso al costado, y no quiero mirar hacia atrás, sino seguir adelante”.