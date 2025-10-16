Explotación de "estudiantes vírgenes": Estiman que podrían ser más de 30 las víctimas

Siguen las novedades en torno a un caso de explotación sexual, en el cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, avanzan en la causa que involucra a varios hombres, por la captación y abuso de “estudiantes vírgenes”.

Al respecto del caso el doctor Nicolás Escandar, Defensor Público de la Justicia Federal, habló con FM Aries donde no descartó que hubiera más víctimas, superando las 30 personas damnificadas, esto mientras sigue la investigación que se ampliaría a más colegios.

Primeramente señaló que, con los involucrados habiendo sido imputados por varios delitos, no descartó que a los mismos se les puedan ampliar las acusaciones por distribución de pornografía infantil y suministro de estupefacientes. Esto mientras sigue la investigación que calificó como “difícil”, tanto porque las averiguaciones continúan y “por la intimidad de las víctimas”.

Dicho esto el defensor aseveró que “puede seguir habiendo novedades, por ahora la investigación se ramifica, surgen nuevas víctimas, que en un momento no querían denunciar o a veces no saben de los delitos, además pueden sentir vergüenza por lo que hizo y no quieren denunciar”.

Como dato final, enumeró que a la fecha hay 16 personas damnificadas, siendo 11 representadas por él, “pudiendo ser más de 30 las personas damnificadas, según líneas de investigación, todas niñas, algunas que ya cumplieron 18 años, que cuando empezaron tenían 14 o 15 años”, finalizó.

“Estamos descubriendo que había gente de varios colegios, esto trascendía a un solo lugar, era más extenso en el territorio”