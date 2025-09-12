Alumnos se agarraron a piñas a la salida del colegio en Tartagal

Un violento episodio entre estudiantes quedó registrado en un video que se viralizó en Tartagal, a la salida del colegio Luis María Pretti, ubicado en el barrio Roberto Romero.

Las imágenes muestran a dos menores enfrentándose a golpes en plena vía pública, lo que despertó preocupación entre la comunidad educativa y los vecinos.

Si bien en las instituciones escolares se realizan jornadas de concientización y prevención de la violencia, el problema parece no tener una solución de fondo. Según informó Multivisión Federal, cuando ocurren estos hechos, lo primero que se exige es la expulsión de los alumnos implicados, aunque hasta el momento no se registran medidas firmes por parte de las autoridades.