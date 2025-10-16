Día de la Madre: Internos de Salta muestran y venden sus productos

El Servicio Penitenciario de Salta presenta y pone a la venta los productos elaborados por internos e internas en los talleres de laborterapia de las distintas unidades carcelarias de la provincia.

La exposición se realiza los días 15, 16 y 17 de octubre en el salón del Servicio Penitenciario, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen N° 821, con atención al público de 9:00 a 20:00 horas.

Los visitantes podrán encontrar muebles, objetos de cerámica, trabajos en hierro y madera, artesanías en alpaca, bolsos, elementos de decoración e instrumentos musicales, ideales como regalos por el Día de la Madre.

Los productos se elaboran en el Departamento de Capacitación y Producción de la Dirección Industrial, bajo la enseñanza del personal penitenciario. Estas actividades buscan ofrecer formación en oficios a las personas privadas de la libertad y favorecer su futura inserción social y laboral.