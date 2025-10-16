La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre, valor máximo desde marzo de 2024. Sucedió en un mes en el cual el dólar oficial testeó el techo de la banda, lo cual llevó al equipo económico a intervenir fuerte con diversas herramientas para defender el esquema cambiario.

Como consecuencia de esa inestabilidad, los productos importados arrojaron un incremento del 9% y explicaron gran parte de esta mayor variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC.

Mientras tanto, los artículos nacionales arrojaron un alza promedio del 3,3%. Mientras los bienes primarios subieron 4%, las manufacturas lo hicieron en un 3,2%.

Las subas que más explicaron la variación general del IPIM, dentro de los productos de origen doméstico, fueron las de productos agropecuarios (+3,7%), productos refinados del petróleo (+3,4%) y vehículos (+5%).