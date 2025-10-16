Escándalo en Chaco: Un diputado peronista atacó a un camarógrafo y se enfrentó a militantes libertarios

Aldo Leiva

El diputado peronista Aldo Leiva desató un escándalo en una plaza de la ciudad de General San Martín, en Chaco, en la recta final de cara a las elecciones del 26 de octubre. El legislador nacional se opuso a la instalación de una mesa de La Libertad Avanza y levantó un gazebo con una agresiva actitud que quedó grabada.

Leiva, conocido por sus ingeniosas intervenciones en el Congreso, agredió a un camarógrafo, a quien le arrojó al piso y le pisó el teléfono celular. Después, el dirigente del PJ apuntó contra el gobierno provincial y contra la Policía.

Cómo fue el violento episodio de Aldo Leiva

El episodio ocurrió este jueves a la mañana en la Plaza General Belgrano, donde el diputado nacional y exintendente del municipio chaqueño llegó en un auto que estacionó cruzado sobre la vereda y el pasto de la plaza. Inmediatamente inició un cruce con los militantes libertarios que estaban haciendo campaña.

Según mostró Leiva en sus redes sociales, su enojo inició cuando unos policías levantanron un stand de Fuerza Patria en dicha plaza. Encendido por esa escena, comenzó una discusión con los militantes oficialistas por el rincón en el que iban a hacer las actividades de campaña en un gacebo que el dirigente peronista levantó para sacar del lugar.

El repudio de Manuel Adorni a Aldo Leiva

Luego del episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a expresar su rechazo a la actitud del legislador peronista a través de su cuenta de X.

