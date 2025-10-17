Flavia Royón: “El turismo es una de las llaves del desarrollo productivo y federal que Salta necesita”

En el Encuentro de Estudiantes de Turismo 2025, realizado en la sede de COPAIPA, la candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó el valor del turismo como motor de empleo, identidad y desarrollo para toda la provincia.

“El turismo no es solo una industria de servicios: es una herramienta para generar trabajo, cuidar nuestra cultura y mostrar al país que el interior tiene todo para crecer”, afirmó Royón. “Desde el Congreso vamos a impulsar políticas que acompañen al sector, con más conectividad, infraestructura y formación para nuestros jóvenes.”

La jornada, organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes, reunió a estudiantes, docentes y emprendedores de toda la provincia, quienes debatieron sobre la visión estratégica del turismo en Salta, las tendencias globales del sector y la diversificación productiva como motor del desarrollo local.