¡Justicia por Vicente Cordeyro! Policías retirados vuelven a marchar

La muerte del ex Comisario Vicente Cordeyro sigue dejando dudas. Hoy, a las 20 horas, policías retirados, amigos y familiares convocaron a una nueva marcha pacífica y simbólica en la plaza 9 de Julio frente al Cabildo Histórico, en reclamo de justicia.

La convocatoria se produce en un contexto de nuevos hallazgos en el Cerro Elefante, donde se encontraron una soga, una botella, una etiqueta de bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un celular parcialmente derretido por el fuego, además de otros restos amorfos y calcinados que serán sometidos a pericias.

Según informaron los organizadores, será una marcha pacífica y simbólica, donde los participantes llevarán velas encendidas en memoria de Cordeyro.