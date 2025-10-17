Ordenaron pericias psicológicas al agresor de la diputada Villamayor

Esta semana se vivieron momentos de tensión en la Legislatura Provincial con la agresión a la diputada Socorro Villamayor, por parte de un hombre que la escupió e insultó. El mismo vestía una remera de La Libertad Avanza.

La denuncia fue radicada y a cargo de la investigación está el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. Según informó, se ordenó la detención del hombre acusado de agredir a la diputada.



Según expresó el fiscal, el hecho es considerado gravísimo, y en el marco de donde sucedieron los hechos, Fiscalía considera el episodio como un posible acto de intimidación pública y también como un acto de obstrucción a una función legislativa.

Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías N.º 7 la prisión preventiva del acusado como así también se dispuso su evaluación psicológica y psiquiátrica, dado que familiares presentaron documentación que acredita una discapacidad mental.

“Queremos establecer si se trata de una persona peligrosa para sí o para terceros, y a partir de eso evaluar medidas cautelares como la prohibición de acercamiento o incluso otras más severas”, explicó Ramos Ossorio en Aries.