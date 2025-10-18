Un joven murió electrocutado tras recibir una descarga por una conexión ilegal

En la madrugada del 18 de octubre, mientras se registraban lluvias intensas en la zona, un joven de aproximadamente 27 años perdió la vida en el barrio Franzini de la ciudad de Pichanal.

De acuerdo con las primeras informaciones, el deceso se habría producido por una descarga eléctrica ocasionada a través de una conexión ilegal de energía. Personal policial y autoridades judiciales trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a la población revisar el estado de las conexiones eléctricas, evitar instalaciones precarias o no autorizadas y tomar medidas de seguridad, especialmente durante jornadas de lluvia o humedad.