Golpe al corazón: El campeón salteño le pidió casamiento a su novia arriba del ring

La noche de boxeo en Salta tuvo todos los ingredientes de una película: esfuerzo, triunfo y amor. Nahuel “El Relámpago” Torres se consagró campeón argentino superpluma y, apenas recibió el cinturón, se arrodilló en el ring para pedirle matrimonio a su novia, desatando una ovación entre el público.

Con el corazón todavía acelerado por la pelea y las luces del estadio encendidas, el flamante campeón dio el golpe más emotivo de la velada. Su pareja, sorprendida y entre lágrimas, dijo que sí, mientras el público celebraba con aplausos y gritos de alegría.

Salta vuelve a ser escenario de historias que celebran el amor. Hace pocas semanas, una propuesta en lo alto del Teleférico San Bernardo conmovió a todos, y tiempo atrás, el casamiento de los peregrinos rumbo al Milagro fue otro símbolo de fe y unión.

Esta vez, la emoción llegó desde el ring, demostrando que también en el deporte hay espacio para los grandes gestos.

Hay boda, hay campeón y hay amor. ¡Que viva el amor y sus formas de expresarse!