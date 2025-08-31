Video: Después de la separación de Nico, Salta nos regala una historia de amor en las alturas

El amor volvió a brillar en la ciudad de Salta. El viernes, en la cima del Cerro San Bernardo, se vivió un momento único que emocionó a todos: una propuesta de matrimonio sorpresa con mariachis, familiares y amigos como cómplices.

Ella creyó que participaba en la grabación de un spot para el Teleférico, pero al girar se encontró con su pareja arrodillado, anillo en mano, y la pregunta más esperada. Entre lágrimas y aplausos, el “¡Sí!” selló la escena mientras la música marcaba el ritmo de uno de los momentos más románticos que se recuerdan en el icónico mirador salteño.

En tiempos en los que las redes sociales hablaban de desamor tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, esta historia demostró que aún hay gestos capaces de recordarnos que el amor sigue presente.

Desde el Teleférico San Bernardo felicitaron a los futuros esposos y les desearon “una vida llena de amor”. La propuesta, con el imponente paisaje de la ciudad como marco, se volvió viral y dejó una postal inolvidable que quedará para siempre en la memoria de los protagonistas y de quienes fueron testigos de este emotivo momento.

Mirá el video aquí: https://www.facebook.com/share/r/16m1ujhrhV/