Guía Metodológica: El gobierno lanza una herramienta para trabajar con varones y prevenir la violencia

Este martes 21 de octubre, a las 10, en la Sala de Formación de la Usina Cultural (España 1-98), se realizará la presentación oficial de la Guía Metodológica para el Abordaje de Masculinidades y Prevención de la Violencia de Género, elaborada por el equipo del Programa de Intervención a Hombres (Pr.I.Ho), dependiente de la Subsecretaría de Políticas para la Igualdad y Diversidad del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

La publicación está destinada a instituciones, organizaciones sociales, áreas públicas, gremios y personas que trabajan con grupos de varones en distintos contextos. Su objetivo es ofrecer una herramienta práctica y reflexiva para promover nuevas formas de abordar las masculinidades desde una perspectiva de género, contribuyendo a la prevención de las violencias.

La titular del área, Inés Bocanera, destacó que la Guía propone “una estrategia integral y detallada para el trabajo con masculinidades, invitando a reflexionar sobre las coordenadas hegemónicas que configuran la identidad masculina”.

El documento es el resultado de tres años de trabajo sistemático, en los que se recopilaron experiencias, investigaciones y aportes científicos que permiten orientar prácticas transformadoras y sensibles a la igualdad de género.