“No refleja los valores de la escuela”: La directora repudió el disfraz de "mujer violada"

La directora del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267 de Bell Ville, Cecilia Miatelo, manifestó su rechazo absoluto tras la viralización del video de un alumno que, durante un viaje de egresados a Bariloche, se disfrazó de “mujer violada”.

“Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”, expresó Miatelo en diálogo con Cadena3.

La directora aclaró que el viaje era una actividad privada, “autorizada y pagada por los padres”, sin vínculo directo con la escuela. Sin embargo, sostuvo que el hecho vulnera el acuerdo de convivencia y los valores que se promueven dentro del establecimiento.

“Hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”

Respecto al abordaje pedagógico, Miatelo destacó que la escuela implementa contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de forma transversal, aunque reconoció que el episodio evidencia fallas en la internalización de esos aprendizajes. “Hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”, señaló.

La comunidad educativa también expresó su repudio. Compañeros del curso calificaron lo ocurrido como una “irresponsabilidad que vuelve a exponer a la escuela ante la mirada social”, mientras que otra división publicó un comunicado con un tono más firme, en el que sostuvo: “Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido”.

El texto, además, reflexionó sobre la naturalización de las violencias y la necesidad de asumir responsabilidades: “Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

La directora confirmó que los alumnos retomarán las clases el próximo lunes y que se realizará una evaluación institucional para determinar medidas reparadoras y sanciones. “Creemos que como escuela debemos profundizar el trabajo no solo con los involucrados, sino con todos los estudiantes”, concluyó.