Dónde voto: Consultá el padrón electoral para el domingo 26

El domingo 26 de octubre, Tucumán se suma a los comicios nacionales legislativos de 2025. Desde el 16 de septiembre los ciudadanos pueden consultar el padrón definitivo online con su DNI, un dato clave para saber dónde les corresponde emitir el voto y confirmar si hubo cambios en su lugar de votación.

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral. Allí deben completarse los datos solicitados: DNI y el distrito.

Los documentos para votar son:

-DNI tarjeta, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

-DNI libreta celeste o libreta verde

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento