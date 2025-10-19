Rescataron a un perro atrapado en un canal: Está sano y busca a su familia

Tras las lluvias registradas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta rescató a un perro que se encontraba atrapado en un canal de desagüe ubicado en la intersección de calle San Juan y Gorriti.

Los trabajadores actuaron de inmediato al advertir la situación y lograron sacar al animal del lugar en medio del agua y el barro.

El perro fue trasladado al Centro de Adopciones Nicolás Mansilla, donde recibió atención veterinaria por parte del médico Matías Peretti. Tras la revisión se determinó que el animal es macho, tiene entre 5 y 7 años y no presenta signos de ser un perro callejero.

Actualmente se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo. Desde el municipio se solicita a quienes puedan aportar información sobre su dueño que se comuniquen a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Salta (@municipalidaddesalta).