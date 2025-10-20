La campaña “Salta Resalta”, obtuvo tres premios como mejor publicidad

La campaña “Salta Resalta”, desarrollada por el Ministerio de Turismo y Deportes, fue reconocida con tres premios en el Festival Internacional de la Publicidad Independiente (FePI).

Esta propuesta conceptual de comunicación para la temporada de invierno, fue reconocida en el Festival Internacional de la Publicidad Independiente (FePI 2025) con tres galardones: Plata en Producción Audiovisual, Bronce en Producción de Sonido y Bronce en Jingle.

"Salta Resalta” se consolidó como la propuesta conceptual de comunicación de la temporada de invierno, diseñada para posicionar a la provincia como un destino turístico con identidad propia, diversidad de experiencias y una impronta que la distingue del resto del país.

El eje central de la campaña radica en la palabra “resaltar”, convertida en una afirmación directa: Salta resalta con sus vinos, con sus sabores, con sus paisajes y con su cultura. Cada pieza de comunicación refuerza esta idea, mostrando a Salta como una provincia viva, auténtica y diversa.

El FePI, considerado como uno de los festivales más prestigiosos del sector independiente, distingue cada año a las mejores producciones creativas del país y la región bajo el lema “Creatividad Inteligente”.

La propuesta se apoya en un lenguaje visual y sonoro vibrante, donde el color, la música, los sabores, los rostros y los paisajes se entrelazan para transmitir la energía que distingue a Salta. El jingle, las piezas audiovisuales y el diseño de sonido fueron fundamentales para construir esa experiencia multisensorial que hoy la industria reconoce como un caso de éxito.

Con estos premios, Salta reafirma su liderazgo en comunicación turística y reafirma su compromiso de seguir innovando en la promoción del destino.