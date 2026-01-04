Un detenido y allanamientos en tres barrios por una causa de lesiones graves con arma de fuego

La investigación inició por denuncias de los damnificados. Allanaron cuatro inmuebles en barrio 26 de Marzo, Asentamiento 20 de Junio y Villa Lavalle. Hubo secuestro de elementos de interés para la causa.

La Policía, por medio del Grupo Investigativo 3B, realizó un procedimiento en el marco de una causa por lesiones graves por el uso de arma de fuego. La investigación inició por denuncias de los damnificados por un enfrentamiento de personas.

Con la colaboración del Grupo Investigativo 4B el investigado un hombre de 21 años quedó detenido.

Allanaron cuatro inmuebles en Villa Lavalle, 26 de Marzo y Asentamiento 20 de Junio. Secuestraron armas blancas, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 5.