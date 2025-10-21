23 mujeres de la Puna completaron su formación en conducción y empleabilidad

23 mujeres de la Puna aprendieron a conducir sus propias oportunidades a través de una formación integral que combinó instancias teóricas, prácticas y talleres complementarios. Este proceso buscó fortalecer sus habilidades personales y laborales, promoviendo el acceso a empleos de mayor calidad y aportando al desarrollo local de la región.

Durante diez jornadas de trabajo continuo, las participantes no solo adquirieron las destrezas necesarias para manejar un vehículo, sino también la confianza y autonomía para abrir nuevos caminos dentro de sus comunidades.

El proyecto fue posible gracias al compromiso conjunto de empresas del sector privado, organismos estatales y actores locales, que se sumaron a esta iniciativa impulsada por Fundación Cóndor en el marco de su eje de Empleabilidad.

Fundación Cóndor -junto a los aliados estratégicos de este Programa como ser Hidrotec, BMI Constructora, Cactus y Kaizen Ingeniería- continúa acompañando proyectos de desarrollo sostenible, generando oportunidades en las comunidades de la Puna.

Las clases estuvieron a cargo de distintos profesionales de áreas específicas. Se consideró importante brindar información y herramientas teóricas claves a modo de preparación previa a conducir un vehículo por primera vez. Es por eso que el foco en esta instancia se centró en la toma de conciencia, el rol del conductor y la comprensión de normas de tránsito básicas para decodificar señaléticas, comportamientos habituales a la hora de conducir y modos de prevención de accidentes y siniestros.

Al momento de pensar la formación se contempló la posibilidad de crear espacios que nutran el proceso más allá de la labor de conducción. Por la experiencia generando proyectos en permanente consulta con la comunidad, sabemos que las habilidades blandas son fundamentales para fortalecer el perfil laboral.

Las clases prácticas se desarrollaron de manera progresiva, partiendo desde la adopción de conceptos básicos sobre manejo -como reconocer las partes de un vehículo, ajustes en el asiento, espejos y cinturón de seguridad, entre otros- hasta incluso superar inseguridades y temores ligados a las historias de vida de cada una de las participantes. Cada clase, las alumnas adquirían progresivamente habilidades de manejo como por ejemplo:

Todo el proyecto “Conductoras de la Puna” en sí implicó un desafío que trajo en el proceso logros inmensos. El proyecto responde a una demanda clave por parte de la comunidad ya que otorgamos valor y un instrumento de empoderamiento a las primeras 23 mujeres de esta camada inicial.

“Nunca pensé que podría manejar sola por la ruta. Yo decía que no iba a poder, pero el equipo de instructores me ayudaron bastante. Muy agradecida con ellos”

Desde Fundación Cóndor seguimos apostando a programas que combinan formación técnica, desarrollo personal y oportunidades laborales reales. Junto a nuestras empresas aliadas, como Hidrotec, BMI, Cactus y Kaizen Ingeniería, y las empresas que acompañaron el proyecto, el Municipio y la comunidad, sabemos más que nunca que vamos hacia nuestra visión: Comunidades Sostenibles en la Puna.