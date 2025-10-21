Hay tres detenidos por la agresión a un adolescente en Orán a la salida de un boliche

Justicia21/10/2025
agresión3
Imagen ilustrativa

Los hechos sucedieron el fin de semana cuando un joven resultó herido a la salida de un boliche en Orán. Actualmente se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. 

Los tres hombres se presentaron esta tarde ante la fiscal y quedaron detenidos a petición de ella. Están indicados como autores de los hechos. 

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, detalló que se presentaron con un abogado particular y se fijó audiencia de imputación para este miércoles en sede fiscal, luego del correspondiente control de legalidad.

 

