Sergio Uñac y su apoyo a Urtubey: "Fue un excelente gobernador. Va a aportar una visión federal"

Minutos antes de iniciar el plenario de Primero la Patria en apoyo a los candidato de Fuerza Patria Salta, el senador nacional por San Juan y ex gobernador de esa provincia, Sergio Uñac dialogó con SinVueltas en dónde destacó la importancia del diálogo en la construcción del federalismo y la figura de Juan Manuel Urtubey para lograrlo.

En la actualidad "hay muchas cosas para discutir, reconfigurar y mirar sobre lo que está pasando en el país. Este plenario con referentes importantes del país", comenzó diciendo Uñac.

Consultado sobre el aporte que puede hacer Juan Manuel Urtubey, candidato a Senador Nacional por Fuerza Patria, sostuvo que ambos compartieron mucho, "lo conozco mucho, fue un excelente gobernador de quien me consta la visión de provincia que tenía y que tiene. Me consta también la visión federal y me parece que lo más importante de todo hoy es que habitamos un país que tiene una Constitución en dónde se habla de un sistema de gobierno representativa, republicano, y federal. Justamente esto último es lo que nos estaría faltando, un presidente que no visita el interior. Esto no es el interior vs capital, es una integración nacional".

Es justamente en esta integración en dónde "Juan Manuel va a aportar esa visión al partido pero también al Senado. Hoy somos 34 senadores que estamos a pocos votos del quorum propio".

"Es importante en el caso de Juan Manuel y en mi caso que podemos nutrir desde la experiencia de lo que hicimos. Me parece que es mucho lo que hay que dialogar y hoy estamos en un país en el que hay que dialogar. El diálogo es la base que nos va a permitir rediscutir presente y futuro del país, el presidente habla pero no dialoga", sentenció.