Investigan a personal de una ambulancia por el ingreso de fernet al Martearena

La Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) investiga a tres personas vinculadas a una ambulancia por una posible infracción al Código Contravencional de Salta y a la Ley de Espectáculos Deportivos, tras el secuestro de 168 bolsitas con bebida alcohólica durante el partido entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre en el estadio Padre Ernesto Martearena. Según el informe policial, un enfermero que había ingresado en una ambulancia de la empresa Vivten se presentó en la Puerta 0 para pedir el ingreso de dos mujeres que se identificaron como enfermeras. Durante la requisa, los efectivos detectaron bultos sospechosos ocultos entre sus prendas, que contenían pequeños envases plásticos con bebida alcohólica. En total, se contabilizaron 72 bolsitas.

Luego, la Policía se dirigió a la ambulancia 03, en la que había ingresado el enfermero de 54 años, y al revisar su mochila encontraron otras 96 bolsitas con el mismo contenido, presuntamente fernet. En total, fueron 168 envases secuestrados.

La UFICON dispuso el decomiso de la mercadería, el inicio del protocolo contravencional y la citación a audiencia de los tres involucrados. Este martes, el enfermero se presentó ante la Fiscalía, asistido por un defensor oficial, y brindó su versión de los hechos. Se espera que las dos mujeres lo hagan próximamente.

Además, la fiscalía solicitó medidas de investigación adicionales, entre ellas un requerimiento a la empresa prestadora del servicio de ambulancias para confirmar si los implicados forman parte de su personal, y citó al propietario de la firma para que comparezca en sede fiscal.