A 45 años del crimen: El asesino de John Lennon finalmente reveló la razón que lo llevó a disparar

El asesinato de John Lennon trascendió al mundo del arte y el espectáculo, convirtiéndose en un evento de gran impacto mundial y cultural. Ahora, a 45 años del día en el que mató al artista con un revólver calibre 38, Mark David Chapman reveló la razón que lo llevó a disparar.

El estadounidense de 70 años, quien permanece en prisión desde el 8 de diciembre de 1980, mismo día del crimen y después de permanecer en el lugar de los hechos sin mostrar resistencia, habló en agosto ante una junta de libertad condicional y, según el New York Post, expresó: “Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad”.

La muerte del cantante John Lennon impactó al mundo entero.

Y añadió: “Mi crimen fue completamente egoísta”. Acto seguido, uno de los comisionados quiso saber qué fue lo que lo llevó a querer ponerle fin a la vida del músico británico, que en aquel entonces tenía 40 años. Ante esto, aseguró: “Para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”.

Pese a que se disculpó con la familia del líder de The Beatles y sus fanáticos, la junta de libertad condicional concluyó que Chapman carece de “remordimiento genuino o empatía significativa” por su crimen atroz, por lo cual le negó la libertad. Al mismo tiempo que se le informó que su próxima oportunidad para solicitarla será en 2027.

“Este era un ser humano”, exclamó, refiriéndose a Lennon y completó: “Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo mi familia, sino también sus amigos y los fans, me disculpo por la devastación que les causé, la agonía que debieron sufrir. No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó. No me interesa en absoluto ser famoso. Que me encubran. Ya no quiero ser famoso, punto”.

Chapman, de joven

Cómo fue el crimen de John Lennon

El asesinato de John Lennon ocurrió la noche del 8 de diciembre de 1980, frente al Edificio Dakota en Nueva York. Horas antes, el músico le había firmado amablemente un álbum al que sería su asesino, Mark David Chapman. A su regreso del estudio de grabación, alrededor de las 22:50, Chapman, que lo esperaba en la sombra, se acercó al músico y le disparó cinco veces por la espalda con un revólver calibre 38.

Lennon firmando el disco Double Fantasy a Mark Chapman, en el primer encuentro: horas más tarde sería asesinado

Aunque estaba gravemente herido, Lennon alcanzó a correr unos pasos hacia el hall del edificio, donde el portero, Joe Many, lo asistió y, según su testimonio, las últimas palabras que escuchó del músico fueron: “Me dispararon”. Por su parte, su esposa, Yoko Ono, pedía a gritos una ambulancia. Pese a que el cantante fue trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, murió minutos más tarde.

A diferencia de otros casos, Chapman no escapó. Se quedó en la vereda, leyendo tranquilamente un ejemplar de El guardián entre el centeno -obra de la que se identificó en varias ocasiones con el protagonista, Holden Caulfield- hasta que fue arrestado por la policía. Un año después del hecho, fue condenado a cadena perpetua. /La Nación