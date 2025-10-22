Muerte del obrero: “Hemos divisado el cuerpo”

Tras la muerte del obrero Enrique Burgos, luego de un derrumbe en una obra en construcción ubicada en avenida Uruguay al 600, el comisario Cristian Aguilera, encargado de prensa de la Policía, confirmó que el cuerpo ya fue divisado, aunque su extracción aún no es posible debido al riesgo latente de nuevos derrumbes.

Aparentemente, el derrumbe se habría producido mientras llevaban adelanta tareas en el sector del subsuelo.

El comisario señaló que se espera la llegada del Ejército Argentino con maquinaria pesada, que permitirá realizar un trabajo más seguro y específico. Mientras tanto, los bomberos siguen realizando tareas de remoción de tierra con los equipos disponibles.

Familiares y autoridades permanecen en el lugar a la espera de que se pueda retirar el cuerpo de manera segura y continuar con los procedimientos correspondientes.