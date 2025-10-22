Metán: El conductor implicado en la muerte de una niña ya había protagonizado otro accidente

La conmoción en Metán por la muerte de una niña de 11 años en un siniestro vial se profundiza tras conocerse un grave antecedente del conductor involucrado: el hombre al volante de la camioneta que colisionó con una motocicleta el pasado domingo, ya había sido imputado en 2020 por otro accidente fatal en el que perdieron la vida cuatro personas.

Cabe recordar que el trágico suceso más reciente ocurrió cerca de las 15:00 horas del domingo sobre la Ruta Nacional 9/34, frente al cementerio privado de Metán Viejo. Una motocicleta que circulaba en sentido norte-sur, ocupada por dos hermanas, impactó contra la camioneta que transportaba maquinaria agrícola.

Producto de la colisión, ambas jóvenes resultaron gravemente heridas. La niña de 11 años, que iba como acompañante, fue trasladada de urgencia al hospital local, donde lamentablemente falleció horas después a causa de la gravedad de sus lesiones. Su hermana, de 17 años y conductora del rodado menor, permanece bajo observación médica.

El conductor de la camioneta, identificado como Juan Carlos Ratti (de 69 años y oriundo de Santa Fe), fue nuevamente imputado por los delitos de homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Sin embargo, la gravedad de su historial vial pone un foco de atención sobre el caso, según reportó el medio El Vocero Hoy.

Ratti ya había sido imputado en 2020 como autor de homicidio culposo múltiple agravado en accidente de tránsito, luego de un siniestro fatal en la Ruta Nacional 16 donde murieron cuatro mujeres. En aquella oportunidad, la investigación del Ministerio Público Fiscal consignó que Ratti, quien es contratista rural, intentó sobrepasar a otro vehículo y realizó una maniobra imprudente al regresar a su carril para evitar un colectivo, impactando al rodado donde viajaban las víctimas, lo que provocó que este chocara de forma frontal.

En el caso de 2020, las cuatro mujeres murieron calcinadas, mientras que Ratti fue imputado por la Fiscalía Penal de Joaquín V. González por el fallecimiento de cuatro personas y por lesiones graves en perjuicio de un hombre de 56 años.

Tras el accidente del domingo, Ratti se abstuvo de declarar ante el fiscal Sergio Castellanos. Actualmente, la Fiscalía aguarda el resultado de las pericias de Criminalística para poder determinar si se agrava o no la acusación contra el hombre, en un caso que ya suma la víctima fatal número 97 por siniestros viales en Salta en lo que va del año.