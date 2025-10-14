Operativo antidrogas en Metán, hay cuatro detenidos

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante en San José de Metán, donde resultaron detenidas cuatro personas: un hombre y tres mujeres, todas mayores de edad.

La acción fue coordinada por la División Investigación Narcocriminal de Metán junto al Departamento Operaciones Zona Sur de Drogas Peligrosas, e incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios del barrio.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron envoltorios con pasta base y marihuana, dos plantines de cannabis en su estado natural, alrededor de $850.000 en efectivo y seis teléfonos celulares. Todos los elementos incautados vinculan a los detenidos con la actividad ilícita.

La investigación se inició a partir de denuncias web, que derivaron en tareas de inteligencia realizadas por la División Narcocriminalidad. Según pudo establecerse, los acusados utilizaban sus viviendas para la venta de estupefacientes y promocionaban la actividad a través de redes sociales.

Las órdenes de allanamiento fueron otorgadas por los Juzgados de Garantías N.º 1 y N.º 2 de Metán, y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal N.º 2.