Rescate en el Centro Cívico Municipal: La Policía evitó que un joven se arrojara al vacío

Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles al mediodía en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado sobre la avenida Paraguay, al sur de la ciudad de Salta: Un joven manifestó su intención de arrojarse al vacío desde una zona de los balcones del área de la intendencia, lo que obligó a desplegar un rápido operativo policial para contener la situación.

El incidente se registró cerca de las 12:15 horas, cuando el sujeto, que presentaba evidentes alteraciones en su conducta y no estaría en sus cabales, subió hasta una de las cornisas del edificio, presuntamente escalando por el techo de un estacionamiento. Ante la gravedad de la situación, se hizo presente en el lugar personal de la Comisaría y de la División Infantería de la Policía de Salta.

Los efectivos policiales intentaron dialogar con el muchacho, que se encontraba sentado peligrosamente al borde del vacío, buscando persuadirlo de desistir de su actitud. Sin embargo, al no lograr resultados positivos en la negociación, los agentes actuaron de forma inmediata para evitar una tragedia.

Finalmente, efectivos de Infantería lograron aproximarse y sujetar al hombre por la fuerza, logrando ponerlo a salvo y evitar que se arrojara al vacío. Tras ser reducido, el sujeto quedó a disposición de la Justicia para determinar los pasos a seguir con su situación y la asistencia necesaria, según indicó Radio Salta.