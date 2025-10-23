Esta tarde no abrirá el Mercado San Miguel, entérate porqué

Desde el mercado municipal San Miguel se informó que este jueves por la tarde, permanecerá cerrado al público porque se realizará una jornada de limpieza profunda en el predio de San martín 782.

El predio estará abierto al público hasta las 14:00, y posteriormente se realizará la limpieza de los pasillo y puestos del Mercado.

Las labores estarán focalizadas en áreas específicas que requieren más atención. Esta acción forma parte del mantenimiento preventivo para conservar la higiene, el orden y el buen funcionamiento del mercado.

El viernes se retomará la atención de forma normal.