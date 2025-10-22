Tenía pedido de captura y fue detenido en un control policial

Policiales22/10/2025
detenido oran policía

Durante un control policial apostado en la Ruta Nacional 50 y Ruta Provincial 18, mientras realizaban tareas preventivas, fue detenido un hombre de 22 años que tenía pedido de captura. 

El procedimiento estuvo a cargo de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Orán.

En ese contexto, un hombre de 22 años fue puesto a disposición de la Justicia e intervino el Juzgado de Garantías 2.

CCM fachada 4Rescate en el Centro Cívico Municipal: La Policía evitó que un joven se arrojara al vacío

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día