Tenía pedido de captura y fue detenido en un control policial

Durante un control policial apostado en la Ruta Nacional 50 y Ruta Provincial 18, mientras realizaban tareas preventivas, fue detenido un hombre de 22 años que tenía pedido de captura.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Orán.

En ese contexto, un hombre de 22 años fue puesto a disposición de la Justicia e intervino el Juzgado de Garantías 2.