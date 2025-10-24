“Descuidista” detenido: Intentó robar un celular en pleno centro

En 10 de octubre, alrededor de las 21:55 hs. las cámaras de Videovigilancia registraron el momento en el que un transeúnte sustrajo un celular bajo la modalidad “descuidista”.

Esto sucedió en pleno centro salteño, en Avenida San Martín y Pellegrini, cuando un sujeto pasó a buscar a su pareja y mientras la mujer subía a la motocicleta, un transeúnte aprovechó la situación.

La damnificada advirtió la situación cuando una mujer que se encontraba alrededor le informó que había sido víctima del ilícito.

Si bien procedió a la fuga, la pareja de la víctima salió a su persecución mientras el Centro de Coordinación Operativa envió patrullas del sector procediendo a la detención en calle Zuviría del sujeto, un hombre de 24 años con domicilio en villa Mónica.

La victima radicó la denuncia y recuperó su celular. Intervino por el hecho la Fiscalía Penal 5.