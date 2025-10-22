El último adiós a Vicente Cordeyro: "Jamás pensé que podía llegar a tener un final así"

Familiares, amigos, colegas y miembros de la fuerza policial despidieron este miércoles al comisario retirado Vicente Cordeyro, en medio de un profundo dolor y mientras se esperan avances en la investigación judicial sobre su fallecimiento.

El velatorio se llevó a cabo en el Círculo de Oficiales de la Policía, donde desde anoche se acercaron decenas de personas para rendirle homenaje. Este mediodía se celebró una misa en su memoria, presidida por el Padre Pablo Pagano, y posteriormente sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Divina Misericordia.

Cordeyro fue un reconocido integrante de la Policía de Salta, con una trayectoria destacada en casos emblemáticos y una activa participación en medios locales, donde solía analizar temas de seguridad. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en la provincia.

"Se fue uno de los máximos referentes de la institución policial”

Entre quienes asistieron al velatorio estuvo el comisario general retirado Jorge René Silisque, ex jefe de Policía, quien expresó en diálogo con SomosSalta: “Me acerqué a acompañar a la familia y sobre todo a la familia policial. Vicente fue un gran amigo, un subalterno mío durante muchos años. Lamento muchísimo lo que pasó, hoy duele un poco menos porque pudimos despedirnos y abrazar a sus seres queridos. Se fue uno de los máximos referentes de la institución policial”.

Silisque recordó su trayectoria profesional y su calidad humana: “Lo conocí cuando salió de la escuela de cadetes. Era una persona con vocación de servicio, humilde, meticuloso, estudioso, siempre dispuesto a colaborar con cualquiera que necesitara asesoramiento o una guía en investigaciones. Después de retirado, quedó un respeto sin igual y una amistad que duró hasta sus últimos días”.

"Era una persona con vocación de servicio, humilde, meticuloso, estudioso, siempre dispuesto a colaborar a cualquiera"

Respecto a la investigación en curso, el ex jefe de Policía señaló: “No estoy al tanto de los detalles, solo de lo que trascendió por los medios. Hay preocupación en la fuerza, pero al menos tuvimos la oportunidad de despedirlo como se merece”.