Más de 150 productores participaron en un encuentro para impulsar proyectos sostenibles en Salta

Con la participación de más de 150 productores, técnicos y referentes del sector agropecuario y forestal, se realizó un encuentro sobre mercados de carbono en el Centro de Convenciones del Grand Bourg. La jornada tuvo como objetivo fortalecer las capacidades locales para desarrollar proyectos sostenibles que armonicen la producción con la preservación del ambiente.

Durante el evento, se abordaron temas como los servicios ecosistémicos y su valoración, los criterios de elegibilidad de proyectos de carbono, su estructuración financiera y las oportunidades de inversión en modelos de desarrollo sostenible.

El taller estuvo a cargo de especialistas internacionales de The Nature Conservancy (TNC), entre ellos Elisa Carrión Narváez, Mauricio Núñez Regueiro y Fabiano Godoy, quienes compartieron experiencias exitosas de distintos países y analizaron su potencial replicabilidad en la provincia.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, explicó que la meta es “formar una masa crítica con capacidades técnicas para la generación de proyectos sostenibles. Esto va a continuar con un cronograma de trabajo que nos permita identificar proponentes y proyectos. Queremos posicionar a Salta como referente en soluciones basadas en la naturaleza y desarrollo sostenible”.

Además, se destacaron iniciativas como REGENOA, que promueve la regeneración del monte chaqueño bajo la metodología del Instituto Savory, y el trabajo de Forest Defense y Agrobari, que impulsa la reforestación en zonas agrícolas y ganaderas junto a la Escuela Agrotécnica de Las Lajitas.

Este encuentro, con certificación oficial, forma parte de las acciones de la Provincia para potenciar la economía verde, acompañar a los productores en la transición hacia modelos más eficientes y preservar los ecosistemas como parte del desarrollo productivo integral.