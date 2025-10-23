Un anticuerpo prometedor para casi todas las variantes del VIH podría ser clave en los tratamientos

De acuerdo a los últimos datos que publico la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que en el 2024 en el mundo había 40,8 millones de personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que desde que se identificó como enfermedad se registraron más de 44,1 millones de mueste.

Un reciente avance científico mostró potencial prometedor para transformar la lucha contra el VIH. Es que un equipo liderado por la Universidad de Colonia en Alemania ha identificado un anticuerpo, denominado 04_A06, capaz de neutralizar en pruebas de laboratorio a casi todas las variantes conocidas del virus.

Según información publicada por el Hospital Universitario de Colonia y publicada en Nature Immunology, este hallazgo podría abrir nuevas vías tanto para el tratamiento como para la prevención de la infección.

El descubrimiento de 04_A06 es el resultado de una colaboración internacional que incluyó centros de investigación en África, Nepal, Estados Unidos y el Centro Alemán de Investigación en Infecciones (DZIF).

Las pruebas de laboratorio demostraron que este anticuerpo neutralizó entre el 98 y el 98,5% de las variantes del VIH analizadas, incluidas cepas resistentes a otros anticuerpos. “Por lo tanto, 04_A06 brindará oportunidades únicas para el tratamiento y la prevención eficaces de la infección por VIH-1”, afirmaron los científicos.

En ese tono, los expertos indicaron que, en experimentos con ratones humanizados animales modificados para tener un sistema inmunológico similar al humano, logró reducir la carga viral a niveles indetectables, un resultado que otros no habían conseguido debido al desarrollo rápido de resistencia viral, según el comunicado del Hospital Universitario de Colonia.