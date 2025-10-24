Advierten una crisis en los centros de diálisis y peligran los tratamientos

CEPRIDIASA (Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy) advirtió que el sistema de atención para pacientes se encuentra en “crisis terminal”.

Esta situación deviene de una deuda de la provincia que supera los cinco meses de atraso en los pagos, lo cual podría llevar a que los tratamientos a 131 pacientes en Salta se vean suspendidos.

El presidente de la entidad, Dr. Mario Espeche, indicó a El Tribuno que, si bien el Ministerio de Salud reconoció no contar con los recursos para afrontar las obligaciones pendientes que datan de diciembre del año anterior y de abril a julio, vienen sosteniendo las prestaciones con enorme esfuerzo, acompañando la gestión pública y priorizando la vida de los pacientes: “Pero hoy nos encontramos en un punto límite, sin recursos para continuar brindando el servicio”.

Explicó además que los centros atraviesan un colapso financiero, ya que en total hay 300 pacientes en tratamiento, siendo 170 asistidos por la asociación: “La deuda ronda los 2.000 millones de pesos. El Ministerio ofreció apenas 100 millones por mes, una cifra que no cubre ni una fracción de lo adeudado” por lo que, de continuar de esta manera, la deuda a diciembre podría llegar a 4.000 millones.

Esto afecta a pacientes del Ministerio y del programa Incluir Salud, afirmando que los centros no pueden seguir absorbiendo más la deuda, la cual acumula más de cinco meses de espera, cuando debería cumplirse el pago a 60 días desde la facturación.

“En medicina no se puede improvisar: una interrupción en la diálisis puede significar la muerte del paciente”.

Hizo hincapié también en la atención a pacientes del interior, ya que hay personas de zonas alejadas que no cuentan con los recursos para trasladarse, por lo que los centros deben asistirlos: “Si el sistema colapsa, no hay estructura pública que pueda absorber esa demanda”.

Desde el Ministerio de Salud indicaron a través de una nota oficial que según el convenio los prestadores no pueden discontinuar la prestación de los servicios contratados durante la vigencia del contrato, aunque haya falta o retraso en los pagos.

A su vez, indicó la cartera sanitaria que fue comunicada su voluntad de pago y que busca cancelar la deuda en el corto plazo. Advierte también que la interrupción del servicio podría traer consecuencias como acciones judiciales para garantizar la atención.

Los tratamientos tienen un costo promedio de 2 millones de pesos por paciente por mes.

De no regularizarse la deuda, desde la asociación dijeron que el Ministerio deberá hacerse cargo de la atención, mediando mecanismos de contención y derivación.

“Hace meses venimos advirtiendo esta situación (…) Hoy llegamos al límite. Si no hay solución inmediata, el sistema de diálisis en Salta entrará en crisis terminal” finalizó Espeche.