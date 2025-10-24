Hallaron un cuerpo cerca del río Arenales, sería el de Damián Acosta

Pasado el mediodía personal de la División Canes encontró un cuerpo sin vida, de un hombre. Se trataría de Damián Acosta quien se encontraba desaparecido desde hace una semana.

El joven de 34 años había caído al canal en medio de la tormenta que se registró el viernes por la noche. El hallazgo se produjo en una zona del río Arenales, a la altura del Parque Industria.

En el lugar trabaja personal de la División Canes y del Subcomisaría El Sol.