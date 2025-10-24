Elecciones legislativas 2025: Estos son los documentos válidos para votar este domingo

De cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán este domingo 26 de octubre, el Gobierno Nacional detalló cuáles son los cinco documentos válidos para emitir el voto. Será obligatorio presentar una identificación física vigente ante las autoridades de mesa.

Los documentos aceptados son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Además, se aclaró que el documento deberá coincidir con el que figura en el padrón electoral. Los fiscales verificarán tanto su estado físico como la correspondencia exacta con los datos registrados.

Por otra parte, se informó que no se permitirá votar con el DNI digital, la app Mi Argentina, copias en el celular, fotocopias, constancias de documento en trámite ni denuncias policiales.